Europees Parlement eens met rechtbank Amsterdam: Platformwerkers zijn gewone werknemers

Met dat standpunt plaatst een ruime meerderheid van het Europese Parlement zich op hetzelfde standpunt als de rechtbank Amsterdam eerder deze week in een zaak van de FNV tegen Uber. De resolutie van het Parlement – aangenomen met 524 stemmen voor, 39 tegen en 124 onthoudingen – is een aanmoediging aan de Europese Commissie om eind dit jaar wettelijk vast te leggen dat platformwerkers ‘gewone’ werknemers zijn, tenzij ze dat zelf niet willen of het platform het tegendeel bewijst. In Nederland gaat het om vele tienduizenden chauffeurs en koeriers – niemand heeft recente cijfers –, in heel Europa om miljoenen.

Sylvie Brunet, die straks namens het Parlement moet gaan onderhandelen met de lidstaten, spreekt van een belangrijke stap in de richting van een betere bescherming van platformwerkers. ,,Betere toegang tot sociale zekerheid, verbeterde werkomstandigheden, toegang tot collectieve onderhandelingen voor zelfstandigen, verduidelijking van hun status en het gebruik van ethisch algoritmemanagement zijn allemaal onderwerpen die nodig moeten worden opgepakt op Europees niveau. We zeggen ja tegen digitaal, maar niet ten koste van arbeidsrechten”, aldus de Franse liberale. Over de algoritmen die koeriers op straat doet belanden zodra ze één of twee keer niet bereikbaar zijn of een rit weigeren, zegt de resolutie dat ze ‘transparant, non-discriminatoir en ethisch’ moeten zijn.

Nederland tevreden

CDA-woordvoerder Sociale Zaken Jeroen Lenaers reageert tevreden: ,,Maaltijdbezorgers worden onterecht behandeld als zelfstandigen, terwijl ze recht hebben op een arbeidscontract. Zonder arbeidscontract hebben zij vaak geen recht op het cao-loon of doorbetaling bij ziekte. Terwijl in de praktijk toch echt sprake is van een arbeidsrelatie. Het is tijd dat Europa hier zijn verantwoordelijkheid opneemt en uitbuiting van, vaak jonge, werknemers tegengaat.”

Afgelopen week oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Uber haar werknemers ook moet behandelen als gewone werknemers, en niet als zelfstandigen. Het Europese Parlement gaat daar nu in mee.

Ook Kim van Sparrentak van GroenLinks is blij dat het Parlement zich nu zo onomwonden voor een ‘rechtsvermoeden van werknemerschap’ uitspreekt. De rechtszaak eerder deze week in Amsterdam was volgens haar één van de ruim honderd rechtszaken in Europa, die bijna altijd door de platformwerkers worden gewonnen.

,,De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen, want de platforms staan met een leger advocaten klaar en zijn, zelfs na de vele verloren rechtszaken, niet van plan uit zichzelf te veranderen. In Europa kunnen we samen een vuist maken tegen deze grote platforms.” Eerder verbaasde ook PvdA-leider in Europa Agnes Jongerius zich er al over dat bonden steeds weer nieuwe zaken moeten beginnen tegen de platforms. ,,In mijn tijd – oma vertelt – was één rechterlijk vonnis genoeg. Nu kun je naar de rechter blíjven lopen. Vandaar dat wetgeving dringend nodig is.”

