Europese Commissie voert druk op Polen op vanwege omstreden wetshervorming

De regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil door middel van vier nieuwe wetten de rechterlijke macht in Polen hervormen. De Poolse regering moet zo de directe bevoegdheid krijgen over de rechtspraak in het land en het onder meer gemakkelijker maken rechters te ontslaan. Tot nu toe wist Recht en Rechtvaardigheid twee van de vier wetten door te voeren. De twee andere wetten kregen in juli een veto van president Duda, maar de partij is nog steeds van plan ze - zij het in een aangepaste vorm - deze herfst door te voeren.

Onafhankelijkheid

De Europese Commissie ziet de hervormingen als een aanval op de onafhankelijkheid van het rechtssysteem. Na een eerdere waarschuwing in juli heeft de Commissie nu nog een keer gevraagd om de wetswijziging ongedaan te maken. Doet Polen dat niet, dan kan dat er na een laatste waarschuwing voor zorgen dat het land zijn stemrecht in de EU kwijtraakt. Vicevoorzitter Frans Timmermans heeft Polen een maand gegeven om de wijziging in te trekken.



De Poolse regering heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Timmermans. Eerder gaf de regering al wel aan van mening te zijn dat de EU geen enkel recht heeft om zich te mengen in deze zaak. Er zou bovendien een mandaat zijn van kiezers voor de wijzigingen in de rechtspraak.



De hervormingen leiden in Polen tot veel verontwaardiging. In juli gingen tienduizenden mensen de straat op in hoofdstad Warschau om te protesteren.