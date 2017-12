Europese Commissie wil onderzoek naar corruptie aan Bulgaarse grens

Veel reizigers van Turkse origine uit Nederland, België en Duitsland moesten er afgelopen zomer vijf euro betalen als ze snel de grens over wilden, en nog eens drie om hun auto te laten ontsmetten.



Eurocommissaris Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos eist dat onderzoek na vragen en een zwartboek van PvdA-Europarlementariër Kati Piri. Een verzwarende omstandigheid is dat Bulgarije per 1 januari voor zes maanden EU-voorzitter wordt. Corruptie is dan zeker geen aanbeveling.



Uit het zwartboek blijkt dat niet alleen de douane, maar ook de politie graag wat drinkgeld vangt. Zij scheldt in ruil boetes kwijt. Piri vindt die praktijken schandalig, temeer omdat Bulgarije al tien jaar Europese subsidies krijgt om corruptie uit te bannen.