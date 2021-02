Europese landen: geen versoepeling, behalve Spanje een beetje

Advocaat Bouterse: ‘Krijgsraad onbevoegd’

29 januari De Krijgsraad in Suriname had in het proces rond de Decembermoorden nooit de Amnestiewet ongegrond mogen verklaren. Dat mag alleen een burgerrechter. Dat betoogde de advocaat van Desi Bouterse gisteren bij de behandeling van het verzet van de oud-president tegen zijn veroordeling.