Europese landen sluiten grenzen voor Britse passagiersvluchten

Nieuwe variant coronavi­rus grijpt snel om zich heen: nu al dominant in Londen

10:59 De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is in korte tijd de meest voorkomende variant geworden in Londen en het oosten van Engeland. Het Britse statistiekbureau ONS heeft becijferd dat de nieuwe mutatie op 9 december al goed was voor 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in de Britse hoofdstad. In Oost-Engeland ging het op die datum om 59 procent van alle gevallen die aan het licht kwamen.