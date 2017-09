Die bittere klacht uit Artsen Zonder Grenzen (AZG) in een brief aan de nationale hoofdsteden. De hulporganisatie verwijt hen, door migranten actief terug te sturen naar Libië, ze over te leveren aan een detentiesysteem, ‘dat niks anders is dan een bloeiende onderneming van ontvoering, mishandeling en afpersing’. Met oogkleppen op richten zij hun pijlen op één simpel doel: mensen buiten houden. Maar door vluchtelingenschepen tegen te houden en de Libische kustwacht daarin te ondersteunen, voeden zij ‘een crimineel systeem van opsluiting en grove mishandeling’, aldus AZG. Regeringen slaan zich op de borst omdat zij de omvang van de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee hebben teruggedrongen, aldus internationaal voorzitter van AZG Joanne Liu. ,,Maar dat is in het beste geval pure hypocrisie en in het ergste geval cynische medeplichtigheid aan het reduceren van menselijke wezens tot handelswaar in de handen van mensensmokkelaars.” Liu bezocht nog maar kort geleden een detentiekamp in Libië en toonde zich geschokt. Mannen, vrouwen en kinderen worden lukraak opgesloten, in smerige, donkere ruimtes op elkaar gepropt. Mannen worden gedwongen naakt rondjes te rennen tot ze van uitputting in elkaar zakken, hun vrouwen worden misbruikt. ,,Het zijn de Europese regeringen die mensen in deze situatie brengen. Zij noemen dat een succes”, aldus Liu.

Onmenselijke toestanden

Brussel, als uitvoerder van het beleid van de Europese regeringen, spreekt de wantoestanden in Libische opvangkampen niet tegen. ,,We zijn daar niet blind voor, we zijn ons volledig bewust van de schandalige en onmenselijke toestanden daar en proberen samen met de VN en andere organisaties de migranten te beschermen”, aldus een woordvoerster van buitenlandchef Federica Mogherini. Europa heeft daar een bedrag van 182 miljoen voor uitgetrokken. Maar een Europese prioriteit is ook het zakenmodel te breken van mensensmokkelaars die aan de vaak mislukkende overtochten over de Middellandse Zee goud verdienen. Al dagenlang circuleren onbevestigde berichten dat één regering, de Italiaanse, zelfs groepen die tot voor kort actief waren in mensenhandel, nu betaalt om migranten tegen te houden. Italië, dat een belangrijke rol vervult in de training van de Libische kustwacht, bestrijdt dat.



Hulporganisaties nemen het Europese migratiebeleid al sinds de laatste scherpe toename van vluchtelingenstromen begin 2015 regelmatig fel onder vuur, maar niet eerder zo fel als nu AZG. Zijn uitval kwam pal voordat Europa zelf een persconferentie belegde over de lancering van een wereldwijde coalitie tegen handel in producten die kunnen worden gebruikt bij marteling of de uitvoering van de doodstraf. Handelscommissaris Cecilia Malmström, geconfronteerd met de paradox, toonde begrip én empathie. ,,Ik ben zelf jaren geleden in die opvangcentra, gevangenissen eigenlijk, in Libië geweest. De situatie was er abominabel en ik heb geen berichten dat het sindsdien is verbeterd.”