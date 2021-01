Ex-burgemeesters, agenten en ex-parlementariërs voor de rechter in megaproces tegen Italiaanse maffia

Een waslijst aan aanklachten heeft het Openbaar Ministerie van Vibo Valentia in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië verzameld tegen de 355 maffialeden en hun steunpilaren in de bovengrondse maatschappij. Vierhonderd stuks om precies te zijn: van moord en poging tot moord, via illegaal wapenbezit en drugshandel tot corruptie, witwassen en afpersing. Nog eens negentig verdachten hebben om snelrecht gevraagd; dat proces begint over twee weken in dezelfde rechtszaal-bunker die speciaal voor dit proces is gebouwd op een industrieterrein bij het stadje Lamezia Terme.