Ex-lid doodt zes Jehova’s getuigen en foetus in Hamburg: ‘Politie getipt over geestesziekte schutter’

Wat bezielde de 35-jarige Philipp F. uit Hamburg? Dat is de grote vraag na het bloedbad met zeven doden dat hij donderdagavond in de Noord-Duitse stad aanrichtte in een zogenoemde koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen. De vrijgezelle Duitser, die daarna de hand aan zichzelf sloeg, had sinds eind vorig jaar een wapenvergunning, maakten politie en justitie vrijdag bekend tijdens een persconferentie.

De hobbyschutter vroeg de vergunning begin december aan en verkreeg het document een week later nadat de wapenautoriteit van de politie in Hamburg had gecheckt of hij aan de voorwaarden voldeed. In januari ontving dezelfde autoriteit naar aanleiding van de wapengeschiktheidstest van Philipp F. een anoniem schrijven waarin stond dat de politie zijn gedrag moest controleren. Dit omdat de dertiger volgens de afzender de indruk maakte geestesziek te zijn, maar zich niet wilde laten behandelen. ‘Hij koestert een haat jegens religieuze groeperingen, vooral Jehova’s Getuigen’, luidde het in de brief.

Volgens de politie was het niet mogelijk om contact op te nemen met de tipgever. ,,Die is tot op de dag van vandaag anoniem gebleven’’, zei korpschef Ralf Martin Meyer vrijdag. Om het zekere voor het onzekere te nemen, brachten ‘ervaren collega’s’ op 7 februari volgens hem een onaangekondigd bezoek aan F. in diens appartement in het stadsdeel Altona. ,,Hij was coöperatief en gaf informatie. Zijn vuurwapen en munitie lagen conform de voorwaarden in een kluis. Slechts één projectiel lag erbovenop. Hij bood hiervoor zijn excuses aan en legde het meteen in de kluis. Er was niets dat wees op een psychische aandoening. Daarmee waren onze juridische mogelijkheden voor verdere maatregelen, zoals het opstellen van een psychiatrisch rapport of intrekking van de wapenvergunning, uitgeput.’’

Vertrok vrijwillig, maar niet op goede voet

Hoe het enkele weken later dan toch zo vreselijk mis kon gaan, is vooralsnog onduidelijk. Politie en justitie gaan ervan uit dat de 35-jarige schutter alleen handelde. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen van een terroristisch of politiek motief. F., die sinds 2014 ingeschreven stond in Hamburg en volgens zijn LinkedIn-profiel sinds september werkte als zelfstandig bedrijfsadviseur, had geen strafrechtelijk verleden. Hij was alleen bekend van meerdere fraude-aangiftes bij het Openbaar Ministerie in de Hanzestad. Hij beschuldigde drie bedrijven van gesjoemel, waarvan twee firma’s zijn gespecialiseerd in oliedeals. De derde is een grote makelaar, melden Duitse media op basis van een toelichting op zijn website.

Philipp F. groeide op in Beieren, volgde een opleiding tot bankbediende en werkte als bedrijfsadviseur in Hamburg.

F. was volgens de afdeling staatsveiligheid van de deelstaatrecherche tot anderhalf jaar geleden lid van de Jehova’s Getuigen in Hamburg. ,,Hij verliet de geloofsgemeenschap vrijwillig, maar vertrok niet op goede voet’’, lichtte plaatsvervangend hoofd Thomas Radzuweit toe tijdens de persconferentie. Een lid van de Jehova’s Getuigen dat in de zaal zat, verklaarde dat de dertiger ‘zich om welke reden dan ook terugtrok en de gemeenschap verliet’.

De politie had naar eigen zeggen geen aanwijzingen vanuit de geloofsgemeenschap dat ze zich concreet bedreigd voelde door F. Die arriveerde donderdagavond omstreeks negen uur bij de koninkrijkszaal van de Jehova’s in het stadsdeel Alsterdorf. Hij begeeft zich naar de achterzijde van het pand, waar een vrouwelijke Jehova's getuige net wil wegrijden van de parkeerplaats. De dertiger vuurt tien keer op de wagen, maar de bestuurster raakt slechts lichtgewond.

Het speciale politieteam in de hal van het gebouw.

Toevalstreffer

Daarna gaat het allemaal heel snel. F. loopt naar een raam, vuurt er enkele keren op en betreedt dan het pand. Vrijwel onmiddellijk begint hij wild om zich heen te schieten, wat grote paniek veroorzaakt onder de tientallen Jehova's getuigen die zojuist een kerkdienst hebben bijgewoond en napraten. Terwijl angstkreten klinken en de eerste slachtoffers in elkaar zakken, proberen anderen een veilig heenkomen te zoeken en bellen het noodnummer. Om 21.04 uur krijgen politie en brandweer de eerste van in totaal 47 noodoproepen binnen, waarbij sommige bellers geen woord kunnen uitbrengen en alleen schoten te horen zijn.

Vier minuten later arriveert een speciaal politieteam dat toevallig in de buurt is. De leden van deze ‘ondersteuningspatrouille voor moeilijke operationele situaties’ (USE) verschaffen zich toegang tot het pand door de ruit van de voordeur kapot te schieten en de deur daarna van binnenuit te openen met de klink. In de hal zien ze de eerste slachtoffers liggen en horen ze ‘voortdurend gebruik van vuurwapens’. Luttele seconden later zien ze een man met een vuurwapen via een trap naar de eerste verdieping vluchten. Vervolgens klinkt een schot. Dan wordt het stil. De dader heeft de hand aan zichzelf geslagen, zo stellen ze even later vast.

Het kapotgeschoten glas van de voordeur, waardoor de politie de klink van binnenuit kon openen.

Doden en gewonden

Terwijl de politiemensen twintig overlevenden in veiligheid brengen, ontfermen hulpverleners zich over de slachtoffers. Zeven van hen zijn om het leven gekomen door de kogels. Het gaat om drie mannen en vier vrouwen tussen de 33 en 60 jaar. Acht Jehova's getuigen - zes mannen en twee vrouwen - zijn gewond geraakt. Een van hen is een zwangere vrouw. Haar ongeboren dochtertje van 28 weken stierf als gevolg van een kogel in haar buik. Vier gewonden verkeren in levensgevaar.

Philipp F. blijkt negen magazijnen met elk vijftien kogels te hebben leeggeschoten. In zijn rugzak vinden forensische speurders nog eens twintig magazijnen. Volgens de politiechef die de bestormingsoperatie leidde, is door het snelle ingrijpen van het USE-team waarschijnlijk voorkomen dat er meer slachtoffers vielen.

Een lid van het speciale politieteam op de eerste verdieping van het pand.

Boek

In een boek dat Philipp F. eind 2022 zelf uitgaf, schrijft hij dat hij opgroeide in een ‘strikt evangelisch huishouden’ en door een ‘incident’ behoefte kreeg aan spiritualiteit. ‘De auteur maakte een persoonlijke reis door de hel die ruim drie jaar duurde’, citeert RedaktionsNetzwerk Deutschland uit het voorwoord. Het omschrijft het boek als een ‘verwarrende combinatie van uitleg van bijbelteksten en managementtaal. ‘Geen enkele geloofsgemeenschap is geschikt voor menselijke omgang met God’, schrijft hij. Onderzoek moet uitwijzen of dat de aanleiding was voor de breuk met de Jehova’s.

Begrafenisondernemers bij het ophalen van de dodelijke slachtoffers.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser met links van haar deelstaatcollega Andy Grote, vlak voordat ze bij het pand van de Jehova's Getuigen bloemenkransen leggen voor de slachtoffers van het bloedbad.