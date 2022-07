Ex-man die populaire Chinese vlogger in brand stak tijdens livestream is geëxecuteerd

met videoEen Chinese man die zijn ex-vrouw, de populaire Chinese influencer Lamu (30) in brand stak terwijl ze aan het livestreamen was, is geëxecuteerd. De vrouw overleed later aan haar verwondingen en de man werd ter dood veroordeeld voor moord.

Lamu, bekend onder haar artiestennaam Black Girl Rahm, was een van de populairste gezichten op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Honderdduizenden volgers bekeken de video's over haar leven in de bergen van de provincie Sichuan, waar veel Tibetanen wonen.

De man, Tang Lu, drong medio september 2020 de woning binnen waar zijn ex-vrouw was. Hij viel haar aan met een hakbijl, overgoot haar met benzine en stak haar in brand. Dat alles gebeurde in het bijzijn van de familie van Lamu, terwijl het drama te zien was via een livestream die op de achtergrond meedraaide.

De livestream werd direct op zwart gezet, maar volgers konden het geschreeuw van de familie horen en belden massaal de politie. Lamu werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar lichaam was voor 90 procent verbrand. Na twee weken in coma overleed ze.

Volledig scherm Influencer Lamu. © Facebook

De altijd lachende vlogger had twee kinderen met Tang Lu. Hij had Lamu al eerder mishandeld en gedreigd een van de kinderen te vermoorden als ze hem zou verlaten. Toch scheidde ze van hem, drie maanden voor het drama zich voltrok. Sindsdien zat ze ondergedoken en deed ze de livestreams vanaf geheime locaties. Toch wist de ex-man haar te traceren.

Geweld tegen vrouwen

Tang Lu werd ter dood veroordeeld. De rechtbank kwam tot het oordeel vanwege de ‘extreem wrede’ misdaad en de grote maatschappelijke impact. De moord op Lamu ontketende opnieuw een discussie over geweld tegen vrouwen in China. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Chinese vrouwen slachtoffer is van huiselijk geweld. Lamu was al een paar keer naar de politie gegaan, maar die greep niet in omdat het een ‘familiekwestie’ was.

Hoewel China huiselijk geweld in 2016 strafbaar heeft gesteld, blijft het wijdverbreid, vooral in landelijke gebieden. Sommige activisten vrezen dat een onlangs ingevoerde verplichte ‘afkoelperiode’ van 30 dagen voor echtparen die willen scheiden, het voor vrouwen moeilijker zal maken om uit een ​​gewelddadige relatie te stappen.