Ex-man vervolgd voor poging moord omdat hij googelde: ‘Krijgt gevangene nog pensioen?’

Dertig jaar lang waren Xavier L. (50) en zijn echtgenote Erika F. (49) samen, waarvan 27 jaar getrouwd. Het koppel kreeg vier kinderen en haalde daarmee zelfs de media. Het jongste kindje werd geboren nadat F. al gesteriliseerd was. Over dit ‘wonderkindje’ vertelde het koppel destijds in de Belgische krant Dag Allemaal.



Het gezin had het niet breed: Erika F. kon niet meer werken nadat ze getroffen werd door borstkanker, enkele kinderen hadden begeleiding nodig voor hun gedragsproblemen en Xavier L. werkte lange dagen als slager om genoeg geld binnen te brengen. Toch klopte er weleens een deurwaarder aan.



De spanning steeg en Xavier L. verloor soms zijn kalmte thuis. Dan vlogen borden of stoelen door de huiskamer. De kinderen kropen van schrik onder de tafel.