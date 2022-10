Ex-militair van Poetins beruchte privéleger praat voor het eerst: ‘Geld is de enige motivatie’

met videoEen voormalige militair van de Wagner-groep, een beruchte Russische paramilitaire organisatie, zegt in een eerste interview met de Amerikaanse pers dat het de leden van de groepering alleen maar om geld te doen is. ,,Er is geen andere motivatie, alleen geld. Russische vrede voor Amerikaanse dollars”, vertelt voormalig Wagner-strijdkracht Marat Gabidullin in gesprek met CNN . De huurlingen kunnen tot 5000 dollar per maand verdienen.

Wagner is een particulier huurlingenbedrijf dat geldt als het schaduwleger van het Kremlin. Het bewaakt Russische belangen in allerlei landen en huurlingen van Wagner vechten in Syrië en in Oekraïne. Voor de strijd in Oekraïne ronselt het bedrijf ook misdadigers in Russische gevangenissen. In ruil voor kwijtschelding van hun straffen moeten ze vechten. Volgens Oekraïne maken de strijders van Wagner zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden. Poetin stelt dat The Wagner Group de Russische staat niet vertegenwoordigt, maar wel overal op de wereld kan werken zolang het bedrijf de Russische wet niet overtreedt.

Het Wagner-leger zorgde onder meer voor de overgave van de staalfabriek van Azovstal in de zuidoostelijke stad Marioepol. ,,Zonder hun actieve hulp zouden de Russische strijdkrachten helemaal niet vooruit zijn gekomen”, benadrukt Gabidullin. ,,Ik ben ervan overtuigd dat als Rusland niet op zo’n massale schaal huursoldaten zou gebruiken, het Russische leger geen successen zou behalen.”

Ervaring

Quote Wagner heeft meer gewichtige, meer betekenis­vol­le ervaring dan het leger Marat Gabidullin, ex-Wagner-soldaat Jarenlange ervaring op het slagveld is wat de huurlingen onderscheidt van de militairen in het leger, zegt Gabidullin. Volgens hem hebben de Russische militairen amper ervaring in oorlogsvoering opgedaan. ,,Het gros van de huurlingen bestaat uit zeer ervaren mensen die al verschillende oorlogen hebben meegemaakt.”



Gabidullin stelt dat veel huurlingen van Wagner in Oekraïne en Syrië hebben gevochten. Zij hebben in die periode ‘waardevolle gevechtservaring opgedaan die vreemd is voor de meeste reguliere Russische troepen’. ,,Wagner heeft meer gewichtige, meer betekenisvolle ervaring dan het leger. Het leger bestaat uit jonge soldaten die zijn gedwongen een contract te tekenen. Ze hebben geen ervaring.” Dat maakt zulke paramilitaire troepen in Oekraïne, waarvan Wagner er één is, zo waardevol voor Rusland, aldus Gabidullin.

Eerste barsten

Door het gebrek aan motivatie komen echter de eerste barsten in de meest elitaire groep van Poetin. ,,Het moraal binnen Wagner is laag”, zegt Andrii Yusov, de woordvoerder van de Oekraïense inlichtingendienst van Defensie. De groep was volgens Gabidullin niet ontworpen om deel te nemen aan een grootschalige oorlog. ,,Ze zijn ontevreden over de algehele organisatie van de gevechten, het onvermogen om competente beslissingen te nemen, om veldslagen te organiseren. En dat betekent natuurlijk dat er verliezen zijn.”

Nieuwe leden van Wagner hoeven bovendien niet meer aan de hoge eisen te voldoen. ,,Het laat echt zien dat deze jongens in de problemen zitten”, reageert Yuriy Belousov, de Oekraïense aanklager voor oorlogsmisdaden. ,,Ze hebben geen mensen. Ze zijn bereid om iedereen te sturen die wil komen. Er zijn geen criteria meer voor professionaliteit.”

Wie zit achter The Wagner Group?

Eind september gaf de Russische zakenman Jevgeni Prigozjin, een bondgenoot van president Vladimir Poetin, voor het eerst toe achter The Wagner Group te zitten. Prigozjin liet weten de paramilitaire groep in 2014 te hebben opgericht om mensen naar Oost-Oekraïne te sturen, nadat daar een oorlog uitbrak tussen pro-Russische separatisten en de Oekraïense staat.

Het Britse ministerie van Defensie bevestigde afgelopen zomer dat Rusland de Wagner-huurlingen inzet om zijn troepen in Oekraïne te versterken. Het Russische leger kampt met grote verliezen sinds het eind februari Oekraïne binnenviel. Ook The Wagner Group lijdt grote verliezen in Oekraïne, bevestigde een Amerikaanse functionaris vorige maand.

Het is onduidelijk hoeveel manschappen Wagner precies levert. Eind maart schatte het Brits ministerie van Defensie hun aantal op meer dan duizend. De privékrijgsmacht wordt verdacht van ernstige gewelddadigheden tijdens de burgeroorlog in Mali, maar ook in Libië en Syrië.

Sancties

Wagner trekt zich volgens de EU-landen weinig aan van mensenrechten of rechtsstaat. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben om die reden sancties ingesteld tegen Wagner. Zo mogen aanvoerder Dimitri Oetkin en zeven andere kopstukken van het Russische huurlingenbedrijf de Europese Unie niet langer in. Ook kunnen zij niet meer bij geld dat ze bijvoorbeeld bij Europese banken hebben gestald.

