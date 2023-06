Ex-politieman: verdwenen dochter (15) van medewerker Paus ligt begraven onder burcht

Emanuela Orlandi ligt begraven onder de Engelenburcht, dat beweert een ex-politieman in een brief aan het OM in Rome. Veertig jaar geleden verdween de dochter van een medewerker van de Paus spoorloos.

In de gewelven van de Engelenburcht, het voormalige mausoleum van de Romeinse keizer Hadrianus op enkele honderden meters van de Sint Pieter, is een kamer van zo’n twintig vierkante meter met een gepantserde deur. ‘In die kamer kunnen zich menselijke resten bevinden, die resten behoren toe aan Emanuela Orlandi’, schrijft voormalig politieman Antonio Goglia in een open brief aan Stefano Luciani, de officier van justitie in Rome die zich met de zaak bezig houdt.

De Italiaanse justitie heeft half mei opnieuw een onderzoek ingesteld naar de verdwijning van Vatican Girl Emanuela Orlandi, deze maand precies veertig jaar geleden, nadat twee eerdere onderzoeken op niets uitliepen. Het Vaticaan zelf had in januari al een onderzoek ingesteld naar de mysterieuze zaak, voor het eerst. In deze nieuwe zaak gaan de twee openbare ministerie eindelijk samenwerken.

Speculaties

Emanuela Orlandi ging op 22 juni 1983 naar muziekles in de binnenstad van Rome, maar kwam nooit meer terug. Sindsdien wordt er gespeculeerd over wat er met de 15-jarige dochter van een medewerker van de Paus, en Vaticaans staatsburger, is gebeurd. Ze zou de inzet zijn van internationale intriges waarbij Paus Johannes Paulus II, de Poolse vakbond Solidarinosc, de Italiaanse maffia en een Amerikaanse kardinaal een rol spelen, anderen geloven dat Orlandi is ingezet als drukmiddel tussen twee rivaliserende facties binnen het Vaticaan zelf.

Feit blijft dat na veertig jaar men nog steeds niet weet wat er precies met het toen 15-jarige meisje gebeurd is. Al twee keer eerder werd de Italiaanse justitie getipt over de mogelijke begraafplaats van Orlandi, maar beide keren werd er niets gevonden. Reden voor Emanuela’s oudere broer Pietro, die al veertig jaar probeert de waarheid te achterhalen, om sceptisch te zijn. ,,Helaas lees ik artikelen en theorieën die als waarheden worden gepresenteerd en die alleen maar verwarring veroorzaken.”