Ex-premier Catalonië: We zijn nog niet klaar voor onafhankelijkheid

Arabier onder vuur omdat hij echtgenote verboden rijles geeft

13:37 Een medewerker van een oliemaatschappij in Saudi-Arabië heeft een wagonlading kritiek over zich heen gekregen, omdat hij gisteren een foto twitterde waarop te zien is hoe hij zijn echtgenote rijles geeft. Tot juni 2018 is het in de golfstaat voor vrouwen nog verboden hun rijbewijs te halen. Vooral mannen vinden de selfie 'voorbarig' en 'beschamend', maar vrouwen reageren juist positief.