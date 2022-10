Ex-president Trump eist 475 miljoen van nieuwszender CNN wegens laster

Volgens het strafdossier eist Trump een schadevergoeding van zeker 475 miljoen dollar (483 miljoen euro). ,,CNN heeft geprobeerd zijn enorme invloed, zogenaamd als een betrouwbare nieuwsbron, te gebruiken om Trump in een kwaad daglicht te stellen met het doel hem politiek te verslaan”, stellen de juristen van Trump. Of de oud-president zich inderdaad opnieuw verkiesbaar gaat stellen is nog onduidelijk. CNN weigerde vooralsnog commentaar te geven op de zaak.

Beperkt succes

Trump staat erom bekend dat hij er niet voor terugdeinst (vermeende) vijanden aan te klagen sinds hij geen president meer is. Hij boekt overigens maar beperkt succes. Zijn rechtszaak waarin hij zijn verkiezingsrivaal Hillary Clinton uit 2016 en tientallen anderen ervan beschuldigde destijds tegen hem samen te zweren, is onlangs verworpen door een rechter.

Trump heeft zelf op dit moment ook diverse rechtszaken tegen hem lopen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor het bewaren van vertrouwelijke overheidsdocumenten op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021. Hij is vorige maand aangeklaagd door de procureur-generaal van de staat New York, die hem beschuldigt van liegen over de waarde van zijn vermogen. En een commissie van het Amerikaanse Congres onderzoekt zijn rol bij de aanval op het Capitool op 6 januari.