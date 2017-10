Exclusief: De grootste roze diamant ter wereld

,,Het ontdekken van een roze steen is altijd bijzonder, maar deze steen heeft een opmerkelijke maat en kleurintensiteit", vertelt David Bennett van het veilinghuis over de steen in de categorie Fancy Intense Pink. ,,Het is een van de meest bijzondere roze stenen die ooit ontdekt is.''



Volgens het Amerikaanse instituut dat de steen certificeerde wordt de steen bestempeld als een verwonderlijke steen. ,,De kleur van de steen is heel licht en zeer intens. Het is bijzonder dat deze steen zo egaal van kleur is, zeker voor een diamant van dit gewicht.''