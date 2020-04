Experts: Totale lockdown Wuhan voorkwam 700.000 besmettingen

Chinese dokter spoorloos die de wereld waarschuw­de voor corona

31 maart Terwijl Wuhan probeert het openbare leven weer langzaam op de rails te krijgen, ontbreekt van dokter Ai Fen, van het centrale ziekenhuis in de Chinese miljoenenstad, ieder spoor. Zij was een van de eersten die de buitenwereld waarschuwde voor het coronavirus, maar er is al even niets van haar vernomen.