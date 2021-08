‘Explosie vliegveld Kaboel zelfmoordaanslag: tenminste 13 doden’

De Amerikaanse president Joe Biden is zojuist ingelicht over de explosies. Volgens verschillende berichten zou er er rond het vliegveld ook zijn geschoten. CVolgens een Afghaanse getuige, Adam Kahn, was er een explosie midden in een groep mensen die wachtte op evacuatie. President Biden had op dat moment juist een ontmoeting met veiligheidsfunctionarissen over de situatie in Afghanistan, waar de Verenigde Staten in de laatste fase zitten om hun 20-jarige oorlog in dat land te beëindigen. Verschillende landen, onder andere Duitsland, melden nu dat hun eigen soldaten ongedeerd zijn.