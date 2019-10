Expo Jodenvervolging laat Duitsers schrikken: ‘Hadden wij nooit zo laten zien’

De ongeveer twintig medewerkers van documentatiecentrum Topographie des Terrors, hét kenniscentrum in Duitsland over de nazi-misdaden, wisten gisteren niet wat ze zagen tijdens hun rondleiding door de tentoonstelling.



Alledaagse foto's van Joden voor het begin van de deportaties, in 1942, privékiekjes van Joodse onderduikers in hun benarde posities, aangrijpende beelden van een Joods stel op leeftijd en een Sinti-meisje in een goederenwagon vlak voor vertrek naar Kamp Westerbork, de Duitse kampcommandant Albert Konrad Gemmeker die zichzelf laat filmen door een Duitse Jood terwijl hij doodleuk paradeert langs goederentreinen vol Joden of borrelt met collega's van de Sicherheitsdienst (SD) en hun vriendinnen.