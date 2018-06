Extra bestemmingen voor Thalys: Bordeaux, Charles de Gaulle en Disneyland

Versteke­ling (19) geplet onder bus naar Londen: 'Hij schreeuwde het uit van pijn'

16:19 Een verstekeling uit Guinea is afgelopen nacht op gruwelijke wijze om het leven gekomen. De man (19) had zich onder een touringcar van Flixbus verstopt en werd geplet toen de chauffeur zijn voertuig stilzette om poolshoogte te nemen. Het slachtoffer verbleef illegaal in België en probeerde stiekem naar Engeland te reizen.