Extra beveiliging bij concert Allah-Las in Warschau

De band treedt om 20.00 uur op in club Niebo in het centrum van Warschau. ,,Wij vinden dat het concert wel gewoon door moet gaan", aldus een woordvoerder van Go Ahead Agency. ,,We hebben helemaal geen informatie over een eventuele dreiging in Polen."



Een optreden van de band in de Rotterdamse Maassilo werd gisteren op het laatste moment afgelast vanwege terreurdreiging. Nederland kreeg van Spaanse autoriteiten de tip dat mogelijk een aanslag was gepland op het concert. Rotterdam was de derde Nederlandse stop van de garagerockers in een week tijd. Eerder traden ze nog op in Groningen en Venlo.



In het onderzoek naar de terreurdreiging pakte een speciaal arrestatieteam vannacht in Brabant een 22-jarige man op. Zijn huis is doorzocht en hij wordt verhoord. Het is niet duidelijk wat zijn rol is bij de dreiging.