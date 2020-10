‘Extreem gevaarlijke’ orkaan stevent op Mexico af: 'Zit ik hier straks met verrotte taco’s...’

Orkaan Delta had volgens experts de potentie om uit te groeien tot de krachtigste ‘Mexicaanse’ orkaan in vijftien jaar tijd. Ondertussen heeft Delta wat aan kracht verloren. Toch kan hij nog steeds enorm veel schade veroorzaken, met windsnelheden die kunnen oplopen tot 210 kilometer per uur. ,,Delta is een extreem gevaarlijke orkaan als hij aan land komt. Het is een levensbedreigende storm met verwoestende golven en extreme wind en met het risico van enorme overstromingen”, waarschuwt het in Miami gevestigde Hurricane Center (NHC).