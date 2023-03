Extreem korte vluchten in luxe privéjet: Greenpeace is ‘schaamteloze‘ miljonair spuugzat

roep om verbodGreenpeace is woest dat de ‘allerrijksten’ nog altijd volop gebruikmaken van het privévliegtuig. Uit een inventarisatie van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat het aantal privévluchten in de EU met 64 procent is toegenomen. ,,Het is schaamteloos dat de allerrijksten te midden van een klimaatcrisis kiezen voor de meest vervuilende manier van reizen. Er moet zo snel mogelijk een verbod op privéjets komen”, zegt een woordvoerder van Greenpeace tegen deze site.

In Nederland is de stijging van het gebruik van de privéjet zelfs nog groter: volgens het rapport steeg vanaf Nederlandse luchthavens 12.176 keer een privévliegtuig op in 2022: een stijging van 87 procent ten opzichte van het jaar ervoor. ,,We kunnen het gewoon niet geloven dat bepaalde mensen hun egotripjes belangrijker vinden dan de staat van ons klimaat’’, verzucht Maarten de Zeeuw, campagnevoerder bij Greenpeace. ,,Wat ons betreft staat dit symbool voor de onrechtvaardigheid in deze wereld. De mensen met het meeste geld en de meeste macht stellen hun plezier en geluk boven dat van anderen, en weigeren verantwoordelijkheid te nemen.’’

Populaire routes

Vooral routes naar vakantiebestemmingen blijken nog altijd populair. De Nederlandse top 3 wordt gevormd door de routes Amsterdam-Londen, Rotterdam-Londen en Amsterdam-Parijs. Vanuit Nederland zijn Londen en Parijs ook goed bereikbaar per hogesnelheidstrein. Ook gaan dagelijks tientallen lijnvluchten. De organisatie Transport & Environment heeft eerder berekend dat een privévlucht per passagier tussen de vijf en veertien keer zo vervuilend is als een commerciële lijnvlucht en vijftig keer zo vervuilend als de trein.

Door de coronacrisis werd er een tijdje minder gevlogen. Wie had gehoopt dat bestuurders en vermogenden daarna het vliegtuig massaal zouden laten staan, komt dus bedrogen uit. ,,Het is gewoon schaamteloos, in tijden dat alle wetenschappers alarm slaan om de staat van ons klimaat’’, aldus De Zeeuw. ,,We zijn het alarmerende klimaatrapport dat vorige week uitkwam nog niet vergeten. Dat Zuid-Europa al zo vroeg in het jaar kampt met droogte en bosbranden maakt extra duidelijk: de klimaatcrisis is hier en nu.’’

Greenpeace verbaast zich volgens hem om het feit dat er nog altijd geen regels zijn om het aantal privévluchten te begrenzen. ,,Voor particuliere vluchten gaat de vliegbelasting omhoog, maar dit geldt niet voor privéjets. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop.’’ De CO2-uitstoot van alle privévluchten vanuit Nederland bedroeg in 2022 bijna 53.000 ton. Dat is meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder en bijna acht keer zoveel als in coronajaar 2020. Toen werden ‘slechts’ 2484 privévluchten ondernomen vanuit ons land.

Extreem korte stukjes

Tientallen keren per jaar vliegen privéjets extreem korte stukjes. Zo werd de 46 kilometer die tussen Rotterdam en Amsterdam liggen, vorig jaar 149 keer afgelegd per privévliegtuig. Op de nog kortere route Maastricht-Luik (en vice versa) vloog volgens het rapport in totaal 62 keer een privéjet. In hoeverre die vluchten passagiers vervoerden is onbekend, zegt onderzoeker Jasper Faber. ,,Extreem korte vluchten zijn vaak herpositioneringsvluchten’’, legt hij uit. Dan wordt bijvoorbeeld een passagier afgezet in Maastricht en een volgende opgepikt in Luik.

De populairste Europese route voor privévluchten was vorig jaar Parijs-Londen, gevolgd door Nice-Londen en Parijs-Genève. Londen-Amsterdam was goed voor een tiende plaats op de Europese ranglijst.

De cijfers die CE Delft heeft gebruikt komen van Cirium, een bedrijf dat is gespecialiseerd in luchtvaartdata. Ze gaan niet verder terug dan 2020, maar afgaande op eerdere rapportages van CE Delft zelf lijkt het erop dat het aantal vluchten in 2022 ook beduidend hoger lag dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Omdat een andere methodiek is gebruikt, is een goede vergelijking echter niet mogelijk.

Oproep

Greenpeace doet een oproep aan minister Harbers om privéjets in Nederland te verbieden. ‘Als u de klimaatcrisis ook maar een beetje serieus neemt, dan verbiedt u privéjets. Onze toekomst staat op het spel. Hoe is het mogelijk dat de rijken dan juist meer gaan vliegen in hun megavervuilende en onnodige privéjets?’, valt te lezen in een petitie, die donderdagochtend ruim 22.000 keer is ondertekend. ‘3 uurtjes vliegen met een privéjet stoot net zoveel CO2 uit als een gemiddelde EU-inwoner in een heel jaar.’

