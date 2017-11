Extreemrechtse Duitse politicus heeft opeens 24 betonblokken naast zijn huis

Höcke is een nationalistische politicus in Thüringen die bekend werd om zijn omstreden uitspraken over de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat Duitsland belachelijk omgaat met het nazi-verleden en noemt het holocaust-monument in Berlijn een ‘monument van schaamte’. De betonblokken in de Duitse hoofdstad zijn een monument voor de zes miljoen Joden die werden vermoord door de nazi’s.