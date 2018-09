Facebookvrienden redden Michael na SOS uit ravijn aan andere kant wereld

Die vrienden zien het berichtje dat Michael met zijn eigen telefoon heeft weten te versturen meteen. Aimee Sparks reisde in 2014 met Michael door Nepal, en stuurt hem snel een antwoord. ,,Ik was bang dat hij was gedrogeerd of ontvoerd. Maar toen realiseerde ik me dat Facebook ook sinds kort een belfunctie heeft en ik belde hem.'' Dat lukt. ,,Hij zei dat hij niet wist waar hij was, dat hij in de bossen was wakker geworden maar heel gedesoriënteerd was'', aldus Sparks bij CNN. ,,Ik vroeg hem of hij zijn locatie via Google Maps kon doorsturen. Hij kon nog met één hand tikken. Het lukte.''



Sparks kan met de verkregen informatie de vele vrienden die reageren onder Michaels noodbericht geruststellen. Een andere vriend - deze keer iemand uit Vancouver - belt mensen die hij kent in Indonesië. Iemand anders belt de politie op Bali. Een vriend uit Los Angeles weet met de hulp van online kaarten vast te stellen dat Lythcott en Eno waarschijnlijk in de buurt van een waterval zijn. Hij geeft die locatie door aan de hulpdiensten en het Amerikaanse consulaat.



Michael en Stacey proberen ondertussen vol te houden, maar dat wordt steeds moeilijker. Stacey kan zich nog maar moeilijk vasthouden en begint naar beneden te glijden in het ravijn. Michael verliest af en toe het bewustzijn en de batterij van zijn telefoon raakt op. ,,Uiteindelijk kon ik nog net doorgeven dat er een hotel was in de buurt van onze locatie en daarna viel mijn telefoon uit'', zegt Lythcott.