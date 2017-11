Familie bemanning San Juan: 'Die klootzakken wisten dit al eerder'

Het nieuws dat zich vorige week al een explosie heeft voorgedaan aan boord van de vermiste duikboot San Juan is keihard aangekomen bij familieleden. Zo zegt de vrouw van bemanningslid German Suarez dat haar niet is verteld dat haar man dood is, maar dat is volgens haar wel een logische aanname nu ze al langer dan een week 'vermist' zijn.