Familie Emmett Till, de veertienjarige zwarte jongen die in 1955 werd vermoord, eist alsnog arrestatie

De nabestaanden van Emmett Till eisen dat de politie in Mississippi een arrestatiebevel uit 1955 alsnog uitvoert. Till, een 14-jarige zwarte jongen, werd in augustus van dat jaar zwaar mishandeld en vermoord door twee witte mannen. Hij werd daardoor een van de eerste gezichten van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Till kwam uit Chicago en was op familiebezoek in Mississippi, toen een witte vrouw hem ervan beschuldigde naar haar gefloten te hebben. Later verklaarde ze dat hij haar ook bij haar middel had vastgepakt. Haar toenmalige echtgenoot en diens halfbroer kidnapten Till, mishandelden hem langdurig, schoten hem dood en loosden zijn lichaam in een rivier. Tills moeder besloot zijn kist open te houden tijdens de uitvaart, de beelden van het zwaar gehavende gezicht van de jongen schokten de VS.

In 2022 dook een arrestatiebevel op voor Carolyn Bryant Donham, de vrouw die Till destijds beschuldigde. Dat bleek nooit te zijn afgegeven, omdat de lokale sheriff de vrouw er niet mee lastig wilde vallen. De twee mannen werden wel opgepakt, maar door een witte jury vrijgesproken. Zij bekenden later in een interview schuld. Bryant Donham vertelde in een boek dat in 2017 uitkwam dat haar verklaring deels gelogen was.

Volledig scherm Carolyn Bryant, de vrouw die Emmett Till beschuldigde. © AP

Federale rechtszaak

De nabestaanden van Till stapten in augustus naar een rechter in Mississippi om alsnog de arrestatie van Bryant Donham af te dwingen, maar vingen daar bot. Volgens CNN is de familie daarom deze week een federale rechtszaak gestart. De moord op Emmett Till staat momenteel extra in de belangstelling vanwege de Hollywoodfilm Till, die afgelopen najaar uitkwam.

Een jaar geleden werd een nieuwe wet omtrent lynchen in VS vernoemd naar Till. Na meer dan honderd jaar was het gelukt lynchen te erkennen als een afzonderlijk strafbaar feit op federaal niveau. Daders kunnen tot 30 jaar gevangenisstraf krijgen, als het slachtoffer zwaargewond raakt of komt te overlijden.

Volledig scherm Emmett Louis Till (datum foto onbekend). © AP