Familie overleden Conings woest: ‘De burgemeester liegt, we willen de waarheid’

VIDEODe familie van Jürgen Conings kan maar moeilijk geloven dat de militair uit het leven is gestapt. ,,De burgemeester liegt, met uitgestreken gezicht.” En dat is niet het enige dat hen veel verdriet doet: ,,Die titel van ‘terrorist’ moet verdwijnen”, zeggen ze in gesprek met dagblad Het Laatste Nieuws .

De sfeer is bedrukt, wanneer gistermiddag tientallen mensen samenkomen bij de afgesloten toegangsweg naar het Dilserbos. Wanneer de burgemeester van de Belgische gemeente Maaseik, Johan Tollenaere, er voor de camera’s komt vertellen hoe hij een geur van een lichaam waarnam tijdens zijn mountainbike-tochtje, wordt het een tiental vrienden en familieleden van Conings te machtig.

Ze roepen dat de burgemeester liegt en vragen ‘hoe hij dat zelfs met uitgestreken gezicht kan’. Dat niet de honderden militairen met speurhonden, maar wel een jager en een burgemeester uiteindelijk het lichaam ontdekten, roept heel wat vragen op bij de familie. ,,Als hij al weken dood is, moet je die geur toch hebben opgevangen?” zeggen ze.

Cadeautje

Onder de familieleden zijn Debbie, een nicht van Conings, en haar moeder, de zus van Conings’ vader, die liever niet met haar naam in de krant wil. Eergisteren hadden ze net nog een kleine steunmars gehouden voor de verdwenen militair, die zij onvoorwaardelijk blijven steunen. Jarenlang had Debbie weinig contact met haar neef, vertelt ze, maar dat contact was de laatste maanden voor zijn verdwijning juist weer wat intenser.

,,Begin dit jaar ben ik weer moeder geworden, en toen is Jürgen op bezoek geweest bij mij thuis in Dilsen. Hij bracht ook een cadeautje mee. Jürgen zou nooit een aanslag plegen. Wat wél vaststaat, is dat hij hulp nodig had. Al sprak hij daar niet over met mij en blijkbaar ook niet met zijn vriendin. Hij heeft in het buitenland te veel dingen gezien die hem psychisch parten speelden. Als ze hem hadden geholpen, had dit allemaal nooit hoeven gebeuren. De titel 'terrorist' die ze op hem plakken, moet verdwijnen. Hij heeft niemand iets misdaan."

Vriendin opgepakt

De nicht vindt het ook ‘verschrikkelijk’ hoe de vriendin van Conings, Gwendy, de laatste dagen behandeld werd door rechercheurs, zegt ze nog. Conings' vriendin werd vrijdag nog opgepakt voor verhoor — niet als getuige, maar als verdachte. De rechercheurs wilden weten of ze op de hoogte was van de plannen van haar partner, en of ze wist waar hij uithing.

Ze vroegen ook of ze contact had met haar vriend in de periode dat hij verdween. Ze bleef alles ontkennen. Zaterdag werd de vrouw voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die haar vrijliet. Haar advocaat benadrukte dat zij niets met de zaak te maken heeft. Dat zijn lichaam gisteren gevonden werd, vernam ze naar verluidt via de media.

Vuurwapen

Naar schatting is de militair een week tot vier weken geleden overleden. Het Belgisch Openbaar Ministerie meldt na onderzoek dat hij zich met een vuurwapen van het leven heeft beroofd. In de buurt van het lichaam lagen verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl, aldus de mededeling van het parket.

Het lichaam van Conings is door twee mountainbikers gevonden: de burgemeester van Maaseik, en een andere fietser. ,,Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie, omdat hij na de plek te hebben gefilmd de beelden lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf”, aldus de verklaring. Hiervoor is ‘een apart strafdossier geopend’.

Kaarsen en bloemen

Zondagavond, 20.00 uur. Een honderdtal familieleden, vrienden en aanhangers van de overleden militair verzamelen bij het stadhuis van Dilsen-Stokkem, om van daaruit naar het huis te lopen waar Conings en zijn vriendin woonden. ,,Een stille mars, ter nagedachtenis van Jürgen, tegen het corrupt systeem en tegen het falen van defensie", zo zegt een man die de leiding neemt. Bloemen en kaarsen worden bij het huis van Conings neergelegd. Tientallen theelichtjes staan bij een vlag met de Vlaamse leeuw.

De vriendin van Conings volgt alles vanachter haar tuindeurtje. Ze krijgt veel steunbetuigingen van aanwezigen — sommigen kent ze, anderen niet. De mensen aanspreken lukt haar niet. ,,Daarvoor voelt ze zich te zwak", aldus de familie. ,,Zij kan nu aan haar rouwverwerking beginnen. Ze zit er helemaal doorheen."

Terwijl de camera's draaien, vertellen vrienden hoe ze met onnoemelijk veel vragen zitten. ,,We willen de waarheid en niets anders dan de waarheid", zegt een aanwezige, waarna de rest luid applaudisseert. Eén man roept plots met dreigende toon en gebalde vuist dat ‘bepaalde mensen maar het best in hun safehouse blijven zitten’.

Velen kijken op, de anderen zwijgen. Tot iemand in de groep ‘één voor allen, allen voor Jürgen’ schreeuwt en de rest mee scandeert. Na een klein uurtje, als de eerste regendruppels vallen, trekt de groep opnieuw richting stadhuis.

De vriendin van Conings komt nog één keer naar buiten. Ze bekijkt de vele kaarsen en knuffelt een laatste keer met een vriendin, waarna ze haar tuinpoortje sluit.

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl

35 dagen werd álles geprobeerd 17 mei Conings verlaat de kazerne in Leopoldsburg met raketlanceerders, een machinegeweer, een pistool en tweeduizend kogels. Die avond staat hij op de uitkijk bij het huis van Marc Van Ranst in Willebroek. 18 mei Conings’ vriendin licht één van zijn collega’s in over zijn verdwijning. Defensie raakt gealarmeerd, want de militair staat bekend om zijn extreemrechts gedachtegoed en staat op de OCAD-lijst. ’s Avonds wordt zijn auto gevonden aan de rand van het Dilserbos. Hij had er een boobytrap in verstopt. Van Ranst wordt met zijn gezin naar een safehouse gebracht. 19 mei Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt afgesloten. 350 zwaarbewapende agenten, militairen en leden van de speciale eenheden gaan op zoek. 20 mei Tanks, pantservoertuigen, versterking uit Duitsland, Nederland en Luxemburg: de machtsontplooiing op de derde dag van de zoekactie is ongezien. 250 agenten en 150 militairen starten met een ‘sweeping’ van het Nationaal Park, waarbij een gebied met omtrek van 20 km centimeter per centimeter uitgekamd wordt. 21 mei Zoekactie in het Nationaal Park wordt stopgezet. 23 mei Federaal procureur Frédéric Van Leeuw richt zich in de tv-journaals live tot Conings, en vraagt hem contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. 27 mei Er wordt opnieuw gezocht in het Nationaal Park, dit keer met ondersteuning van speurhonden, de Cel Vermiste Personen en boswachters. Volgens het parket bestaat de kans nog steeds dat Conings in leven is. 4 juni Tweehonderd militairen en politiemensen zoeken opnieuw in en rond de mijnterrils van het Nationaal Park. Speur- en lijkhonden worden ingezet. 9 juni Gerichte zoekacties in Zutendaal en As, weer met lijkhonden. 10 juni In het Dilserbos, op een kilometer van de plek waar Conings zijn auto achterliet, wordt zijn rugzak gevonden, met een stafkaart, munitie en voedsel voor enkele weken. 20 juni Lichaam wordt gevonden. Marc Van Ranst mag zijn safehouse verlaten.

Volledig scherm De tante en nicht van Jürgen Conings geloven niet dat hun neef zelfmoord pleegde. © Mine Dalemans

Volledig scherm De vriendin van Jürgen Conings krijgt veel steunbetuigingen van aanwezigen bij haar huis. © Mine Dalemans

Volledig scherm Tientallen theelichtjes staan bij een vlag met de Vlaamse leeuw. © Mine Dalemans

Volledig scherm De vriendin van Jürgen Conings wordt getroost door zijn tante, zijn nichtje kijkt toe. © Mine Dalemans