Familie van vermiste piloot van vliegtuigje met Sala smeekt om geld na stopzetten zoektocht

Terwijl het lichaam van de Argentijnse voetballer Sala in het wrak van de Piper Malibu werd aangetroffen en nadien is geborgen, is Ibbotson bijna drie weken na de fatale crash nog altijd vermist. De zoektocht naar de piloot werd stopgezet door de slechte weersomstandigheden. De zoektocht kost echter ook geld, véél geld. Op de website GoFundMe, een internetplatform voor crowdfunding, lanceert de familie van Ibbotson nu een oproep om financiële steun.

,,Help alsjeblief om David Ibbotson thuis te brengen en hem het afscheid te geven dat hij verdient”, luidt het. ,,Als familie vertrouwen wij op mensen met een goed hart die ons de noodzakelijke fondsen willen bezorgen om onze geliefde papa, echtgenoot en zoon terug te brengen. We proberen deze tragedie en het verlies van twee fantastische mensen een plaats te geven. Te moeten horen dat de zoektocht nu is stopgezet, maakt voor ons deze tragische periode enkel maar erger. Het is een ondraaglijke gedachte dat David zich ergens alleen bevindt. We willen dat hij naar huis komt, zodat we hem zijn laatste rustplaats kunnen geven.”

Zaterdagochtend had de familie van Ibbotson een kleine 30.000 euro verzameld. Om de zoektocht met gespecialiseerde apparatuur te kunnen bekostigen, is ruim 340.000 euro nodig.

Geluidsfragment

Sala en Ibbotson zaten maandag 21 januari met z’n tweeën in het vliegtuig dat van Frankrijk naar Engeland zou vliegen. Sala was onderweg naar zijn nieuwe voetbalclub Cardiff City die hem voor 20 miljoen had overgenomen van FC Nantes. In een angstig geluidsfragment dat de voetballer via Whatsapp naar zijn vrienden stuurde, meldt Sala dat het lijkt alsof het vliegtuigje uit elkaar valt. Zijn laatste zin: ‘Papa, ik ben bang!’ Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven Het Kanaal.