Familiedrama in België: moeder brengt drie jonge kinderen om het leven

'Oktober als deadline brexitdeal onhaalbaar'

7:02 Groot-Brittannië en de Europese Unie verklaren in het openbaar dat ze een brexitdeal willen sluiten in de komende zeven weken. Achter de schermen geven hoge medewerkers aan beide kanten echter toe dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Ze mikken nu op een akkoord over de scheiding in het midden van november, zeggen anonieme bronnen.