Familiedrama schokt Australië: bekende rugbyspeler (42) steekt vrouw en kinderen in brand

nabestaanden woestAustralië is sinds vanochtend in de ban van een familiedrama. Rowan Baxter, een voormalige rugbyprof, heeft zijn vrouw en drie kinderen om het leven gebracht door de auto van zijn gezin in brand te steken. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.

Minister-president Scott Morisson reageerde geschokt op de gebeurtenissen. ,,Mijn hart gaat uit naar de families en de gemeenschap die deze tragische tijd doormaken en de hulpverleners die geconfronteerd werden met afschuwelijke beelden.”



De 42-jarige Baxter is een voormalig speler van de New Zealand Warriors die jarenlang op hoog niveau speelde in de National Rugby League, de beste divisie voor rugbyteams uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens internationale media was hij verantwoordelijk voor de dood van zijn gezin en maakte hij na zijn daad een einde aan zijn leven. De Australiër overgooide de auto waarin zijn gezin zat met benzine en stak deze vervolgens in brand. Daarna bracht hij zichzelf met messteken om het leven.



De politie bevestigde dat ze vanochtend naar een autobrand werd geroepen en dat ze ter plekke de lichamen van drie kinderen van drie, vier en zes jaar aantrof. De moeder van de kinderen, Hannah Baxter, leefde nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later aan haar verwondingen.

‘Dit is de ergste zaak’

ABC Australia meldt op basis van politiebronnen dat de vrouw nog uit de auto was gesprongen en schreeuwde dat Baxter benzine over haar had gegoten. Mark Thompson, rechercheur bij de politie, wilde dat niet bevestigen, maar reageerde na afloop zeer aangedaan. ,,Ik heb in mijn carrière heel wat gruwelijke dingen gezien, maar dit was een van de ergste zaken die ik heb gedaan.”

Rowan Baxter en zijn vrouw waren bekenden in de Australische sportwereld en bestierden samen een fitnessbedrijf, gevestigd in Brisbane. Na zijn carrière werkte Baxter als fitnesscoach voor diverse sportclubs in heel het land. Het paar was naar verluidt eind vorig jaar gescheiden. Ze waren de laatste maanden intensief bezig met het regelen van de voogdij over de kinderen.

Afschuw

Vanuit de sportwereld werd vol afschuw op het familiedrama gereageerd. ‘Hannah Baxter en haar drie jonge kinderen stierven vandaag op de meest verachtelijke manier’, schreef voormalig Olympisch wielrenner Tracy Gaudry. ‘Ze hadden veilig moeten zijn. Laten we rouwen om verloren levens en denken aan hun familie en vrienden.’ De Australische dichter Rob Scott vulde aan: ‘Weer een week waarin een man zijn vrouw en gezin vernietigt. Australië, we moeten praten.’

De sterfgevallen vallen in een tijd met een steeds volhardend debat over spraakmakende moorden en toenemend huiselijk geweld in Australië. Volgens White Ribbon Australia, een belangenorganisatie die opkomt voor de veiligheid van vrouwen, wordt gemiddeld één vrouw per week vermoord in Australië door een huidige of voormalige mannelijke partner.

Reactie familie

Verscheurd door verdriet is de schoonzus van Hannah Baxter op Facebook een inzameling begonnen voor de begrafeniskosten. ,,Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben mijn schoonzus en mijn nichten en neef hun leven verloren door een walgelijk mens dat ze hun vader noemden. Voor iedereen die Hannah kende of haar zelfs maar één keer heeft ontmoet weet wat voor een mooie ziel ze was. Haar kinderen waren haar leven.”

Volgens de schoonzus hebben de ouders van Hannah keer op keer tevergeefs geprobeerd om hun dochter ‘te laten ontsnappen van het monster’.

Volledig scherm Rowan Baxter en zijn kinderen © Facebook