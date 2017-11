Familieleden duikbootbemanning jouwen Argentijnse marine uit

Woedende familieleden van de 44 opvarenden van de vermiste duikboot San Juan zijn vanmiddag weggelopen van een briefing van de Argentijnse marine. Dit nadat marinewoordvoerder Enrique Balbi had erkend dat er vorige week een explosie aan boord had plaatsgehad. Sindsdien was er niets meer van het schip vernomen. Dat impliceerde dat er vrijwel geen kans was op overlevenden.

Het leidde tot heel boze reacties van nabestaanden. ,,Ze hebben mijn zoon gedood, klootzakken. Ze hebben mijn zoon vermoord door met een kapotte duikboot te gaan varen”, schreeuwde een man op de bijeenkomst. Ook anderen schreeuwden hun boosheid uit omdat eerder bekend was geworden dat de San Juan een defect aan de batterijen had gemeld, maar toch was uitgevaren. De briefing moest worden onderbroken.

Politie

Inmiddels zijn extra politieversterkingen naar de marinebasis gereden. De stemming is daar grimmig. Veel familieleden voelen zich voorgelogen door de autoriteiten. De hele week klampten ze zich vast aan hoopvolle berichten over vermeende geluiden en aan de uitgebreide internationale zoekacties. En dat terwijl de Argentijnse marine al zou hebben geweten van de explosie aan boord, een week geleden. De explosie werd pas gisteren bekendgemaakt in een cryptische omschrijving. Er zou een ‘hydro-akoestische anomalie’ zijn ontdekt door de Amerikanen: een abnormaal geluid in het water.