Fauci is huiverig voor versnelde goedkeuring van coronavaccin

Wetenschappers en andere medisch experts uitten eerder hun ongerustheid over de druk die president Donald Trump zou uitoefenen op de Voedsel- en Medicijnenautoriteit (FDA) om een vaccin goed te keuren voor de presidentsverkiezingen in november.

Fauci weigerde daarop in te gaan, maar stelt dat een overhaaste goedkeuring van een vaccin risico’s met zich meebrengt, ongeacht hoe hard een coronavaccin nodig is. Farmaceuten Moderna en AstraZeneca zijn de afgelopen weken begonnen met het werven van tienduizenden vrijwillige proefpersonen voor mogelijke vaccins. Johnson & Johnson liet vorige week weten te hopen op 60.000 proefpersonen voor zijn fase 3-proeven.

Politieke belangen

Medicijnen kunnen versneld worden goedgekeurd als die ‘worden gebruikt om ernstige of levensbedreigende ziektes vast te stellen, te voorkomen of te behandelen als bekend is dat de baten groter zijn dan de risico's’, aldus Fauci. Versnelde goedkeuring is volgens Fauci op zijn plaats als uit studies al is gebleken dat een middel veilig en effectief is, maar de FDA nog een formele evaluatie moet uitvoeren.