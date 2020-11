FBI doet onderzoek naar belaging campagnebus Biden door Trump-aanhangers

Motief achter neerschie­ten Grieks-orthodoxe priester Lyon nog onduide­lijk

14:31 Het motief voor de beschieting van een Grieks-Orthodoxe priester in Parijs, gistermiddag, is nog onduidelijk. De politie houdt alle opties open, van een terroristische aanslag tot een conflict in de privésfeer van de 52-jarige ‘pater Nikos'.