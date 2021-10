FBI: Gevonden menselijke resten zijn van verdwenen verloofde Gabby Petito

Onderzoek van het gebit heeft uitgewezen dat het om Laundrie gaat. Daar werd in Amerikaanse media al wat van uit gegaan, aangezien de menselijke resten die gisteren werden aangetroffen in de buurt lagen van een rugzak, een notitieboekje en andere persoonlijke spullen van de jonge Amerikaan. De vondst werd gedaan in het Carlton Reserve, in de buurt van de plaats Sarasota. Op aanwijzing van de ouders van Laundrie ging de FBI daar zoeken, in de buurt van de Myakkahatchee Creek.

Laundrie werd gezocht vanwege de vermissing en moord van zijn verloofde, de 22-jarige Gaby Petito. Het was groot nieuws in de Verenigde Staten en elders. De jonge vrouw werd als vermist opgegeven, nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Het stel deed verslag van hun trip via Instagram en YouTube. Petito’s lichaam werd zondag 19 september gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. Later bleek dat ze door verwurging om het leven was gekomen.