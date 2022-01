FBI lost berucht langdurig mysterie op: ‘boekenrugverzamelaar’ gearresteerd

De Argentijn­se nachtmer­rie duurt voort: ‘We zijn een vulgair land geworden’

Op 6 januari 2002 liet Argentinië na elf jaar de een-op-een koppeling van de eigen Argentijnse peso aan de Amerikaanse dollar los. Het besluit volgde na een bewogen financiële crisis die het land in chaos had ondergedompeld. Maar de situatie is nu, twintig jaar later, nog vele malen slechter. Bijna de helft van de Argentijnen leeft onder de armoedegrens. ,,We staan op standje overleven.”

5 januari