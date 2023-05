FBI voorkwam moordaanslag op koningin Elizabeth II tijdens bezoek aan VS

Dat ze extra alert moesten zijn tijdens de reis van de koningin naar de VS, dat wist de FBI al. Tijdens een eerder bezoek waren er al anonieme dreigtelefoontjes binnengekomen en werd er gedemonstreerd. De IRA, een groep vrijheidsstrijders uit Noord-Ierland, sloeg regelmatig toe met aanslagen in Groot-Brittannië en daarbuiten. Maar concrete aanwijzingen voor een terroristische aanslag waren er niet.

Tot een politieagent in San Francisco - een man die vaak in de Irish pub te vinden was - gebeld werd door een man die zei dat hij wraak wilde voor de dood van zijn dochter, die in Noord-Ierland zou zijn gedood door een rubberkogel. In de strijd tussen katholieke Ieren en protestante Britten waren op dat moment al vele burgers slachtoffer geworden. Het koningshuis werd als symbool voor de Britse ‘overheersing’ in Noord-Ierland doelwit voor de IRA. Zo kwam vier jaar eerder de neef van de koningin, Lord Mountbatten, om bij een bomaanslag op zijn boot.

Hij wilde koningin Elizabeth wat aandoen, door een object van de Golden Gate Bridge af te gooien terwijl haar jacht eronder voer

Object van de brug gooien

Nu bleek de koningin zelf doelwit, al was het door een individuele actie. ‘Hij wilde koningin Elizabeth wat aandoen, door een object van de Golden Gate Bridge te gooien terwijl haar jacht eronder voer. Of door haar in nationaal park Yosemite te doden’, aldus het 102 pagina’s tellende document met informatie die tot afgelopen maandag strikt geheim was. Omdat de koningin vorig jaar is overleden, hadden de inlichtingendiensten geen bezwaar meer tegen publicatie.

Dankzij de aanwijzing van deze niet nader genoemde agent, kon de FBI op een vrij gemakkelijke manier een aanslag voorkomen. Het voetgangersdeel van de brug werd afgesloten, vlak voor het schip Britannia aan kwam. Ook de aanslag in het nationaal park is verijdeld, maar hoe dat gebeurde vermeldt het document niet.

Mogelijk meer informatie

Tijdens latere bezoeken van Elizabeth aan de Verenigde Staten was er opnieuw Noord-Ierse dreiging. Maar toen ging het vooral over mogelijke demonstraties. De kans bestaat echter dat er nog meer serieuze dreiging is geweest tijdens de Amerikaanse bezoeken van de koningin, zo laat de FBI weten in een brief aan de zender NBC News. Het kan zijn dat er nog meer informatie is, maar die is voorlopig niet naar buiten gebracht.