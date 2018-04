Fictieschrijver nieuwe president Costa Rica

Chinees ruimtestation van 9 ton neergestort boven Stille Oceaan

6:34 Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 is afgelopen nacht om 02.15 uur (Nederlandse tijd) teruggekeerd in de atmosfeer. Volgens Chinese ruimtevaartautoriteiten was het ruimtestation voor het grootste gedeelte verwoest toen het door de dampkring zakte en neerstortte in de Stille Oceaan.