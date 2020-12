Fietser die meisje liet vallen in Ardennen voor de rechter: mogelijk jaar celstraf

Onbevrucht ei kost zeldzame en populaire witte kiwi het leven

8:48 Een onbevrucht ei dat klem zat in haar eileider is een zeldzame witte kiwi in Nieuw-Zeeland fataal geworden. De ongeveer 9 jaar oude vogel, die Manukura heette, was de ambassadeur van een natuurpark met een fokprogramma om bedreigde inheemse diersoorten in stand te houden.