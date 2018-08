Filippijns stel trouwt 'gewoon' in overstroomde kerk

Klopjacht autodief die Nederland­se doodreed in Melbourne: 'We hebben hem bijna'

10:22 In Australië is een klopjacht gaande op de man die gisteren een 27-jarige Nederlandse fietsster doodreed in Melbourne en er daarna vandoor ging. ,,We komen dichterbij. We hebben het aantal mannen dat voldoet aan het signalement teruggebracht tot vier", zei Stuart McGregor van de Victoria Police vandaag tijdens een belegde persconferentie.