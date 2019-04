FIOD arresteert verdachten die geld overmaakten naar IS-gebieden

Het tweetal, 36 en 43 jaar oud en afkomstig uit Utrecht en Eindhoven, kwam in beeld via een ander onderzoek naar hawalabankieren en financiering van terrorisme, waarin vorig jaar twee mannen uit Deventer werden opgepakt. Dit duo zou geld hebben gestuurd naar mensen in Syrië en Turkije, vermoedelijk voor gevluchte Syriërs. Onderzocht wordt of het geld is terechtgekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden, aldus het Openbaar Ministerie (OM).