Flamengo: brand die jeugdspelers fataal werd veroorzaakt door reeks tragische momenten

De brand op het trainingscomplex van voetbalclub Flamengo, die tien jonge voetballers het leven kostte, is ontstaan door een piek in de elektriciteitstoevoer. Hierdoor brak brand uit in de airconditioning.

Volgens directeur Reinaldo Belotti waren de schommelingen in de elektriciteit ontstaan door een zware storm die Rio de Janeiro die dag aandeed en ook elders in de stad voor zes doden zorgde.

De brand woedde in een ouder deel van het trainingscentrum Ninho do Urubu, in een accommodatie waar de jeugdspelers sliepen. Volgens de directeur is er geen verband tussen de brand en het volgens de autoriteiten gebrek aan vergunningen voor dit deel van het complex. De burgemeester van Rio liet eerder weten dat de slaapzaal was gelegen in een deel dat stond geregistreerd als een parkeerplaats en dat Flamengo ,,al bijna dertig keer” was opgeroepen het gebouw te sluiten.

,,Het was een opeenvolging van gebeurtenissen in een catastrofale dag voor Rio, die heeft geleid tot deze nog grotere catastrofe”, zei Belotti. ,,De waarheid is dat het een tragisch incident is. Het is niet gebeurd omdat Flamengo niet voldoende heeft geïnvesteerd in het gebouw of omdat de club zich daar niet druk om maakte. Het gebouw was comfortabel en adequaat. We waren er trots op.”