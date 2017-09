Flats schudden op grondvesten tijdens aardbeving

Het zuiden van Mexico is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7.1 op de Schaal van Richter. Het dodental staat al op 200 en loopt op. Een hoop gebouwen zijn instort. Mensen filmde dit toen ze in paniek de straat op gingen.