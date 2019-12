Florence (6) vindt noodkreet van gevangenen op supermarktkerstkaart uit China

De 6-jarige Florence Widdicombe uit Groot-Brittannië keek raar op toen ze een van de kerstkaarten, gekocht voor haar vriendinnetjes, wilde beschrijven. In de kaart stond namelijk al een tekst. Een noodoproep van buitenlands gevangen die beweren dat zij dwangarbeid moeten verrichten in een gevangenis in China.

Florence had de kaarten samen met haar vader gekocht bij de Tesco, een Britse supermarktketen. Eenmaal thuis zag ze bij het uitpakken van de kaarten de tekst. ‘Wij zijn buitenlandse gevangenen in de Shanghai Qingpu-gevangenis, China. We moeten hier tegen onze wil werken. Alstublieft, help ons en schakel een mensenrechtenorganisatie in. Gebruik deze kaart om meneer Peter Humprey in te schakelen’ – stond er te lezen. Florence waarschuwde haar vader die met de kaart naar de betreffende Peter Humprey gegaan. De vader dacht eerst dat het om een grap ging, maar besloot toch actie te ondernemen wegens alle details in de tekst en de handgeschreven boodschap.

Supermarktketen Tesco heeft de kaarten, die werden verkocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, uit de handel gehaald. Ook is er een onderzoek gestart naar de herkomst. De keten heeft gezegd dat ze de samenwerking met de Chinese fabrikant stoppen als blijkt dat er inderdaad sprake is van dwangarbeid.

Twaalf man op cel