Foto van ‘boks’ zonder handen gaat viraal

Vader veroor­deeld voor doodschud­den acht weken oud zoontje: ‘Zes jaar is eigenlijk te weinig’

10:27 De 39-jarige Dennis K. uit het Belgische Lanaken nabij Maastricht is door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een celstraf van zes jaar omdat hij op 28 juli vorig jaar de dood veroorzaakte van zijn acht weken oude zoontje. ,,Zes jaar is eigenlijk te weinig. Niets kan Daan terugbrengen, maar het is wel een beetje gerechtigheid”, reageerde de moeder na de uitspraak.