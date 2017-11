Fout ziekenhuis: anorexiapatiëntje krijgt maagsonde in long en stikt

Het Universitair Ziekenhuis Gent is vandaag in hoger beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke doding in een zaak rond een 13-jarig meisje met anorexia. Het patiëntje overleed in het ziekenhuis, tien dagen nadat via een fout geplaatste maagsonde voeding in haar longen terecht was gekomen.

Het ziekenhuis werd veroordeeld tot een boete van 264.000 euro, waarvan 211.200 euro voorwaardelijk.

Het drama deed zich voor in 2011. Liselotte uit Wortegem-Petegem kreeg een sonde met voeding in de linkerlong geplaatst in plaats van in de slokdarm en die fout werd te laat opgemerkt. Ze overleed tien dagen later, op 20 mei 2011.

Een verpleegster, een vrouwelijke arts en het Universitair Ziekenhuis moesten zich aanvankelijk voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van het meisje. Tijdens die eerdere behandeling van de zaak bleef het ziekenhuis volgens Belgische media halsstarrig de schuld ontkennen en van zich afschuiven. ,,Wij blijven erbij dat er een kans is dat Liselotte de sonde zelf bewogen of gemanipuleerd heeft. Daarnaast was er ook een protocol aanwezig, een handleiding over wat te doen in zulke situaties.”

De rechter oordeelde dat de verpleegster de sonde niet in de maag maar in de linkerlong plaatste. Ze genoot echter 'strafuitsluitende verschoningsgrond', zoals dat heet, omdat het ziekenhuis de zwaarste fout maakte. De arts werd vrijgesproken, omdat er twijfel was of haar gebrekkige controle daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden. Het ziekenhuis kreeg de maximale geldboete van 264.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, maar ging daartegen in beroep.

'Ronduit dramatisch'

Quote Het feit dat zo’n routineuze behandeling zo fout kan lopen is ondenkbaar. De familie van het slachtoffer zal dit voor altijd met zich meedragen De rechter In het hoger beroep is de instelling vandaag veroordeeld tot een boete van 264.000 euro, waarvan 211.200 euro voorwaardelijk. De rechtbank ging niet mee in de redenering van de verdediging. ,,De sonde zat zeker in de long, de hypothese dat het slachtoffer zelf de sonde gemanipuleerd heeft is niet bewezen”, zei de voorzitter van het hof. ,,Door een gebrekkige communicatie in de dienst pediatrie en een gebrek aan opleiding heeft dit kunnen gebeuren. Het is ronduit dramatisch. Het feit dat zo’n routineuze behandeling zo fout kan lopen is ondenkbaar. De familie van het slachtoffer zal dit voor altijd met zich meedragen.”

Erkenning

,,Geen enkele som kan ooit het verlies van Liselotte compenseren”, reageerde de raadsman van de familie op het vonnis. ,,De ouders willen dat het stopt, ze willen erkenning dat het een fout was met een verantwoordelijke.”