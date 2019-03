Foutje bedankt: bodycam neemt seksuele escapade van agente en haar baas op

Maffiabaas Franky Boy vermoord in New York

10:51 De leider van de New Yorkse maffiaclan Gambino, Francesco Cali, is woensdag voor zijn woning in Staten Island vermoord. Het is de eerste moord in zijn soort op een maffiabaas in New York sinds 1985. Cali's vrouw en kinderen waren thuis, melden media in New York. De 53-jarige relatief teruggetrokken levende maffioso stond bekend onder de naam Franky Boy.