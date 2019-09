Frankrijk bant Bob de Bouwer

In een speelgoedwinkel lagen ze naast elkaar: kleren voor kinderen om zich te verkleden. Links in de schappen lag een zachtroze blouse met als opdruk Beauty Salon. Op de verpakking stond een foto van een meisje met de tekst: 'doe alsof je een schoonheidsspecialiste bent'.



Meteen daarnaast lag een bijna identieke wit-blauwe blouse, maar dan met een stethoscoop én met de foto van een jongetje. 'Speel voor dokter' stond erbij.



De zaak werd aangekaart door de Britse belangenorganisatie Let Toys Be Toys die foto's op Twitter zette met de kritische tekst: 'nee, dit is geen 1 aprilgrap'. ,,Kinderen moeten zelf bepalen wat ze leuk vinden. Waarom zouden we ze in een hoek duwen?'' aldus de organisatie.



Speelgoed wordt al sinds jaar en dag ingedeeld naar sekse. Prinsessenpoppen zijn voor meisjes. Autogarages zijn voor jongens.



Maar in Frankrijk gaat dat nu veranderen. In speelgoedwinkels komt vanaf volgend jaar een einde aan de indeling 'jongens' en 'meisjes'. In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. Winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: 'is het voor een jongen of een meisje?' ,,We gaan ons personeel opleiden om te vragen wat het kind zélf wil'', aldus Romain Mulliez, bestuurder van de FCJPE, de Franse federatie van speelgoedwinkels.