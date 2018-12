Frankrijk en VK breiden patrouilles migrantenbootjes uit

Aantal journalis­ten dat in 2018 werd gedood tijdens het werk gestegen met 15 procent

5:02 Na een jarenlange daling is het aantal mediaprofessionals dat tijdens de uitoefening van hun werk is gedood door doelgerichte acties, bomaanslagen en schietpartijen dit jaar weer gestegen. In totaal kwamen wereldwijd 94 journalisten, cameramensen, technici, chauffeurs en fixers in 2018 om het leven, 12 meer dan het jaar ervoor. Dat is een toename van 15 procent. Zes slachtoffers waren vrouwen.