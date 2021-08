‘Frankrijk evacueerde ook taliban naar Parijs’

Delen per e-mail

De drie konden de afgelopen dagen aan boord gaan van Franse vliegtuigen in Kaboel door de enorme chaos ter plekke. ,,Het waren noodevacuaties. Dan is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om de identiteit van mensen te controleren’’, citeert Le Monde een bron bij de politie. Pas tijdens de vlucht zelf en na aankomst in Frankrijk zouden er bij controles alarmbellen zijn gaan rinkelen.

Eén van de drie betrokkenen was volgens Franse inlichtingendiensten eerder in Kaboel op straat gesignaleerd, gewapend en met andere taliban. Hij zou bekend hebben bij de taliban te horen. Naar eigen zeggen was hij verantwoordelijk voor een checkpoint in de stad, niet ver van de Franse ambassade.

Onder toezicht

Het drietal kreeg vandaag te horen dat ze onder toezicht van justitie staan. Ze verblijven in een opvangcentrum met andere geëvacueerde Afghanen, waar ze in principe tien dagen in isolatie moeten blijven wegens corona.

Er wordt nu onderzocht wat voor de drie de reden was om naar Frankrijk te komen. Eén van hen zou de Franse ambassade namens de taliban hebben geholpen bij het evacueren van andere Afghanen naar Frankrijk. Volgens Le Monde bestaat desondanks de verdenking dat ze een ‘bedreiging voor de openbare orde’ zijn in Frankrijk.

De meeste Afghanen die weg willen uit Afghanistan, zeggen juist te willen vluchten voor de taliban. Zij vrezen wraak omdat zij buitenlandse troepen hielpen. Of zij willen niet onder de fundamentalisten leven.

