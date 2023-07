Frankrijk likt zijn wonden na rellen in buitenwijken: ‘Banlieues krijgen geen adem meer’

Met video Weer rellen in voorsteden Parijs waar agent tiener doodschoot, 150 arresta­ties

In Nanterre en andere voorsteden van Parijs waren in de nacht van woensdag op donderdag weer hevige onlusten naar aanleiding van de dood van Naël, de 17-jarige jongen die dinsdag in Nanterre werd doodgeschoten door een agent.